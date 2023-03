Polizia di Stato di Pordenone. Intensificati i servizi di controllo della velocità

La Polizia di Stato di Pordenone, nell’ambito dei predisposti servizi di potenziamento dei controlli stradali, sta intensificando i controlli sul rispetto dei limiti di velocità di tutti i veicoli in circolazione, che rappresentano un’area operativa strategica per la Polizia Stradale in quanto, eseguire efficaci e specifici controlli, comporta la possibilità di garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale oltre a prevenire e mitigare il rischio di incidenti stradali.

Nelle ultime due settimane appena trascorse, la Sezione Polizia Stradale di Pordenone ed il Distaccamento Polizia Stradale di Spilimbergo hanno disposto varie pattuglie con compiti specifici, munite di apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità dei veicoli.

Durante i servizi sono state accertate nr. 10 violazioni all’art. 142 del Codice della Strada sulla viabilità extraurbana mediante Telelaser, in particolare sulla Strada Regionale n. 177 “Cimpello-Sequals”. Due di queste violazioni hanno comportato l’immediato ritiro della patente di guida ai fini della prevista sospensione, da uno a tre mesi, in quanto il limite massimo di velocità è stato superato di oltre 40 km/h. Sempre in ambito provinciale sono stati impressionati nr. 45 fotogrammi relativi ad eccessi di velocità (di cui nr. 3 relativi a conducenti di mezzi pesanti), rilevati mediante apparecchiatura Autovelox (presenti nei Comuni di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Claut ed Erto), i quali sono in corso elaborazione per la successiva verbalizzazione e notifica. In totale, i punti patente decurtati sono stati 171.

Il servizio viene sviluppato anche in ossequio alle direttive in tema di sicurezza stradale impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Pordenone e pianificate a livello tecnico operativo in collaborazione con la Questura di Pordenone.

La Polizia Stradale proseguirà l’attività di contrasto alla mancata osservanza dei limiti di velocità, predisponendo ulteriori e mirati controlli nel territorio provinciale, al fine di perseguire ogni utile miglioramento della sicurezza stradale, specialmente nel periodo estivo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Pordenone/articolo/84864143bad5892f101984199