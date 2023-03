Presi tutti gli autori della rapina in Piazza delle Nazioni a Savona

Individuati dalla Squadra Mobile gli autori della rapina di Gennaio scorso

I poliziotti della Squadra Mobile hanno assicurato alla giustizia tutti gli autori della rapina avvenuta a Savona, in Piazza delle Nazioni, a fine Gennaio, eseguendo in questi giorni, due ordinanze di collocazione in comunità disposte dal GIP, su richiesta della Procura per i Minori di Genova, nei confronti degli ultimi due complici, di minor età.

Nella serata del 31 Gennaio, sei giovani avevano aggredito un ragazzo, nella zona di Piazza delle Nazioni, derubandolo del portafogli e dell’orologio. La vittima, malmenata e scaraventata a terra aveva riportato lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in venticinque giorni.

I poliziotti della Mobile avevano arrestato in flagranza, tre persone, un maggiorenne e due minorenni, mentre, subito dopo i fatti, cercavano di fuggire in direzione della poco distante Stazione Ferroviaria di Savona.

Le indagini serrate, scattate immediatamente, avevano permesso di individuare anche gli altri complici, tra cui un diciannovenne già finito ai “domiciliari” ed i due minorenni, per i quali in questi giorni, il G.I.P., su richiesta della Procura per i Minori di Genova ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità. L’esecuzione di queste ultime misure cautelari, nei confronti di un italiano ed un tunisino – entrambi con precedenti di polizia – segna il culmine delle indagini su questo spiacevole fatto di cronaca.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.