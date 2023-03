Referendum. Magi: Su Piattaforma Firme Digitali Governo Viola Legge e Limita Diritti

(DIRE) Roma, 17 mar. – “Oggi alla Camera ho interpellato il Governo per chiedere quali siano le ragioni della mancata operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle firme degli elettori per i Referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare, che in base alla legge doveva entrare in funzione entro il 31 Dicembre 2021.

La risposta ricevuta non è stata soddisfacente, in quanto il Governo ha spiegato che la Piattaforma non entrerà comunque in funzione prima di diversi mesi. La gravità di questa violazione della legge, compiuta dal Governo italiano, è tale da limitare i diritti politici dei cittadini, che, anche considerando le stringenti regole previste dalla legge sui periodi dell’anno entro cui devono essere depositate le firme e tenersi i Referendum, restano sostanzialmente privati della facoltà di sostenere Proposte di Referendum nei modi previsti dalla legge, sicuramente almeno fino al prossimo anno.

Sì tratta, quindi, di una questione democratica che il Governo ha il dovere di risolvere in tempi più rapidi”, così in una nota Riccardo Magi, Segretario di +Europa. (Uct/ Dire) 11:46 17-03-23