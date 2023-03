Riforme. Meloni: Presidenzialismo la più potente misura di sviluppo

Roma, 17 Marzo – Giorgia Meloni: “La riforma presidenzialista è, per rispetto della volontà popolare e per questioni di stabilità, una delle più potenti misure di sviluppo che possiamo immaginare”. Ed anche “La riforma fiscale si rivolge ai più fragili e al ceto medio, come abbiamo già fatto con la legge di bilancio”, è questo il commento del Capo del Governo che sta modificando alcune leggi per rendere più snello il sistema fiscale italiano e non solo.

Sono queste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante il suo intervento a Rimini al congresso della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro).

Federica Romeo