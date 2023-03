Sanità Tumori Schillaci: Olio Exstravergine Italiano alleato prezioso per prevenzione

“Dieta Mediterranea Contrasta insorgenze malattie, ma solo 20% popolazione la adotta”

(DIRE) Roma, 17 Mar. “L’olio extravergine di oliva italiano, che è protagonista della Settimana di prevenzione oncologica, è un alleato prezioso nella prevenzione del cancro per le sue qualità antitumorali e perché è ricco di antiossidanti”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione della ‘Settimana nazionale per la prevenzione oncologica’, promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’evento si è svolto presso l’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del dicastero di Lungotevere Ripa. “La dieta mediterranea, che io chiamo italiana- ha proseguito il ministro- assicura il giusto apporto di nutrienti salutari utili a contrastare l’insorgere di diverse malattie croniche non trasmissibili, eppure solo il 20% della nostra popolazione la adotta”. (Cds/Dire) 11:42 17-03-23