Torna in campo la Farmacia Pellicanò nell’ultimo atto stagionale di serie a Fipic

Vincere vorrebbe dire conquistare la zona di metà classifica

Nelle ultime due gare di andata e ritorno della stagione agonistica, i reggini affronteranno la SBS Bergamo, con gara due a reggio calabria l’1 aprile a chiudere tutti i giochi

Tornati dalla bellissima esperienza internazionale della EuroCup dove i calabresi si sono qualificati alla seconda posizione del gruppo C, ma solo dopo aver dato davvero tutto in una finale bellissima giocata punto a punto con la corazzata Dinamo Lab, la Farmacia Pellicanò RC BiC è pronta nuovamente a scendere in campo per ultimare una stagione da incorniciare.

Si inizia con gara uno che verrà giocata a Bergamo grazie alla miglior classifica dei calabresi durante la regular season, per poi appunto giocarsi l’1 di aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria alle ore 17.00, l’ultimo match stagionale che prevede la miglior differenza canestri nei due incontri.

Siamo sicuri che assisteremo a due gare entusiasmanti tra due squadre che hanno espresso un buon basket, ancor più forti grazie ad una stagione disputata al di sopra di quelle che erano le aspettative iniziali da parte degli addetti ai lavori.

Se è vero che dalla parte dei bergamaschi ci saranno due gioielli come Villafane e Gabas, entrambi argentini che vedremo insieme anche ai prossimi mondiali di Dubai, dall’altra parte della sfida invece, potremo assistere all’ormai non più sconosciuta coppia di assi thailandesi Sripirom e Pimkorn (anche loro qualificati al prossimo mondiale), che grazie soprattutto all’imprinting dato da coach Antonio Cugliandro alla squadra, stanno maturando una qualità di gioco sempre più incisiva ed organizzata, aprendo allo stesso tempo ulteriori spazi ai compagni di squadra.

Tutto pronto quindi per gara 1 di domani sabato 18 marzo alle ore 15.00 al Centro sportivo Italcementi di Bergamo, con diretta Live streaming che potrete seguire nella pagina YouTube della SBS Special Bergamo Sport.

Buon wheelchair basket a tutti!!!

Fonte https://reggiobic.it/torna-in-campo-la-farmacia-pellicano/