Unità Italia. Cirielli: Bandiera simbolo unione, tradizione e innovazione

(DIRE) Roma, 17 mar. – “Il giorno dell’Unità nazionale per la nostra Nazione è probabilmente quello che più ci unisce e ci rende orgogliosi della nostra Patria, perché commemora simboli identitari che non solo identificano il nostro Paese ma ne riflettono anche la storia e la cultura”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli.

“L’articolo 5 della Costituzione sigilla l’unità e l’indivisibilità della Repubblica. E proprio quei sentimenti di unicità e indivisibilità, che ispirarono i padri costituenti, ancora oggi sono il volano per una sempre più solida coesione sociale, che ci unisce e ci rende fratelli di una comune famiglia, la nostra amatissima Patria”, ha aggiunto il vice ministro.

“La Bandiera italiana – che, insieme con l’Inno di Mameli, rappresenta il simbolo dell’unità identitaria nazionale – non è solo un vessillo di libertà e di unione, ma anche e soprattutto l’espressione della nostra storia e delle nostre tradizioni, la coraggiosa voglia di innovare delle genti italiche; l’emblema di chi, eroicamente, ha sacrificato la propria vita con coraggio per difendere la Patria”, ha concluso Cirielli. (Com/Pol/ Dire) 18:43 17-03-23