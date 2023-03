Genova. Ricercato riceve visita a “sorpresa” dei Poliziotti. Arrestato

Via XX Settembre, ore 17.00 di Venerdì 17

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 49enne su ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Genova , denunciandolo inoltre per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Pomeriggio sfortunato ieri per l’uomo che aveva deciso di trascorrere a Genova il week-end: il sistema “allertallo” collegato ai nominativi degli ospiti di strutture alberghiere, ha segnalato la sua presenza in un hotel del centro alla Sala Operativa, in quanto ricercato.

All’arrivo dei poliziotti dell’U.P.G. il 49enne, alloggiato nella stanza denominata “La sorpresa” , si è chiuso dentro a doppia mandata, rifiutandosi di aprire la porta. Con l’ausilio dei Vigili del fuoco gli agenti sono riusciti infine ad entrare e a condurre il ricercato in carcere dove dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di detenzione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/844641598a6d99ce690621783