Polistena (RC): denunciati dal Commissariato 4 soggetti

Sequestrata marijuana e materiale per confezionare la sostanza

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Polistena, supportati da un’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria hanno effettuato una mirata attività di controllo del territorio, durante la quale sono state effettuate anche alcune perquisizioni domiciliari.

In un’abitazione disabitata da alcuni mesi, il personale operante ha rinvenuto 210 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, come accertato dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

L’appartamento è risultato nella disponibilità di quattro soggetti, tutti cittadini italiani, residenti in un’abitazione vicina, nella quale il personale del Commissariato di Polistena ha reperito e sequestrato, oltre alla sostanza stupefacente, una bilancia elettronica e una termosaldatrice per il confezionamento di alimenti. I quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per possesso illegale di sostanza stupefacente.