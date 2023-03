Rio Grande do Norte: quarto giorno di violenze

Continuano le violenze nello stato brasiliano del Rio Grande do Norte, è il quarto giorno in cui gruppi al comando che sorvegliano le carceri hanno deciso di compiere degli attacchi. Si trattano di gang che hanno deciso di compiere questa azione per via del trasferimento di un loro “compagno” in un altro stato, avvenuto a Gennaio scorso. Questo è quanto riferisce la segreteria alla Sicurezza statale.

Da quando sono iniziate le violenze, la città di Natal si è fermata, solo il 10 % dei mezzi pubblici circola per le strade, lo stesso vale per i treni urbani. In tutto ci sono state 74 azioni violente in 40 città dello Stato.

Il governo federale ha deciso di inviare un centinaio di membri della Guardia di sicurezza nazionale e il Ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha comunicato che nella giornata odierna dovrebbero arrivare altri soldati per effettuare “pattugliamento ostensivo” che collaboreranno con la polizia locale. “Questo sabato avremo 500 uomini della Guardia nazionale” ha voluto sottolineare il ministro della giustizia (cit: ansa.it).

AO