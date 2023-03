USA: stop alle pillole abortive nello stato del Wyoming

Il Wyoming ha scritto un’altra pagina nella storia degli Stati Uniti, difatti è il primo stato del paese a stelle e strisce a vietare le pillole abortive. La notizia è stata esposta dai media statunitensi.

Coloro che “prescrivono, dispensano, distribuiscono, vendono o usano qualsiasi farmaco allo scopo di procurare o eseguire un aborto” rischiano fino a sei mesi di carcere e una multa fino a 9.000 dollari”. Queste sono le nuove norme emanante, e chi non le rispetterà subirà delle gravi ripercussioni.

La legge è stata firmata dal governatore repubblicano Mark Gordon, che vieta l’aborto, tranne a donne e ragazze che hanno subito un stupro, un incesto, o quando la madre è in caso di pericolo.

Inizio 2023 negli Stati Uniti le farmacie al dettaglio erano state autorizzate a vendere la pillola abortiva mifepristone, ossia uno uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi due mesi della gravidanza. Tutto ciò era stato possibile per vie di varie modifiche delle regole, apportate dell’amministrazione di Joe Biden (cit: ansa.it).

AO