Bangladesh, bus fuori strada: 17 vittime e 25 feriti

Ancora un incidente mortale in Bangladesh, la zona della tragedia in cui hanno perso la vita 17 persone è il distretto meridionale di Shibchar. Un autobus, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ed è finito in un fossato. L’autista ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guard rail dell’autostrada.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre 25 persone. In Bangladesh gli incidenti sono spesso causati dall’usura dei mezzi molto datati o dal cattivo stato del manto stradale soprattutto nelle zone periferiche.

Federica Romeo