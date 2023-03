Ecuador: terremoto di magnitudo 6.5

In Ecuador la terra ha tremato ieri nel tardo pomeriggio; alle ore 18:12 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.5. L’epicentro è stato localizzato sulla costa nella provincia di Guayas, a 80 km dal capoluogo di provincia Guayaquil, con una profondità di 44 Km. In seguito vi è stata una seconda scossa di magnitudo 4.8 in Perù e in Argentina.

Virali i video sui social, nelle immagini si possono vedere le persone terrorizzate che fuggono, alcuni edifici che crollano e i vari danni creati dal sisma.

Morte 14 persone in Ecuador ed una bambina di 4 anni in Perù. I feriti sono 381. Il terremoto ha letteralmente affondato il museo Marino di Puerto Bolívar, l’edificio conteneva 5 mila reperti (cit: ansa.it).

AO