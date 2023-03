Roma: 22 bus scolastici in fiamme

07:00 – Nella notta appena trascorsa ventidue bus scolastici adibiti al trasporto degli studenti sono andati a fuoco Roma, esattamente in via Ostiense. Sul posto sono intervenuti repentinamente i Vigili del Fuoco di Roma con sei squadre. Nel rogo sono andati completamente distrutti dalle fiamme 22 mezzi, preservati dall’intervento degli Elmetti Rossi, gli altri bus scolastici parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Non sono stati segnalati sino al momento feriti o persone rimaste intossicate.

Silv Bott