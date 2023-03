Sci. Braathen alza la Coppa di Slalom, gara a Zenhausern

Quinto Vinatzer in rimonta: “Bella la seconda manche”

(DIRE) Roma, 19 Mar. – Ramon Zenhausern trionfa nell’ultimo slalom stagionale e resiste al grande ritorno di Lucas Braathen, chiudendo la gara con il tempo di 1’54″87, 6 soli centesimi prima del norvegese.

Terzo Henrik Kristoffersen a 63 centesimi da Zenhausern, ma il capitano di lungo corso norvegese deve cedere lo scettro della disciplina al più giovane collega. Braathen, classe 2000, conquista così la Coppa di specialità con 546 punti, contro i 494 di kristoffersen, mentre sul terzo gradino sale Zenhausern con 467, davanti al compagno di squadra Daniel Yule. Ottima seconda manche di Alex Vinatzer che, fa segnare il miglior tempo, e recupera ben 14 posizioni risalendo al quinto posto finale con 1″14 di ritardo dal vincitore. Tommaso Sala conferma il 14/o posto di metà gara, mentre sono rispettivamente 18/o e 19/o Corrado Barbera e Stefano Gross.

Sala è il primo degli italiani nella classifica di specialità con il 12/o posto e 214 punti, mentre è 19/o Alex Vinatzer con 156. Anche la classifica generale di Coppa del mondo viene definita con la vittoria di Marco Odermatt e i suoi 2042 punti, davanti ad Aleksander Aamodt Kilde a 1340 e terzo è Kristoffersen con 1154.

Il primo degli Azzurri è Mattia Casse, 14/o con 431 punti. “Ho fatto una bella seconda manche – ha detto Vinatzer – e avevo sette-otto avversari davanti, ma molto vicini e mi sono andati dietro. Sono contento del buon risultato finale. In gigante mi dò un 8 al 9, perché ho fatto un step in avanti davvero importante.

In slalom un 6+ perché la medaglia ha abbellito la mia stagione, però non posso negare che mi sarei aspettato qualcosa in più. E’ stato un inizio di stagione molto tosto, poi abbiamo capito dove stava il problema e da metà stagione in poi ho trovato una certa costanza di rendimento. Ora bisogna portare tutto quello che si è capito alla prossima stagione”. (Com/Gas/ Dire) 15:47 19-03-23 (foto di repertorio)