Banche. Rosato: aumento tassi pesa sui conti pubblici

(DIRE) Roma, 20 mar. – “La crisi del credito Suisse ha sorpreso molti, perché ai non operatori del settore dava l’impressione di essere una banca solida. In questi casi purtroppo crolla la fiducia dei piccoli investitori e delle famiglie che iniziano a guardare con diffidenza e sospetto. Al di là dei tecnicismi, bisogna sempre tener conto degli effetti psicologici sui mercati finanziari”. Così il deputato di Azione – Italia Viva Ettore Rosato intervistato a Skytg24, che sull’aumento dei tassi specifica: “E’ giusto tener conto del tema dell’inflazione ma in un momento come quello che sta attraversando il nostro Paese, credo possa pesare in modo considerevole sui conti pubblici e gli investimenti. E’ evidente che il messaggio della Bce dovrebbe essere di maggior prudenza possibile rispetto alla complessità della situazione che stiamo vivendo.” (Vid/ Dire) 12:25 20-03-23