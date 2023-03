Diritti. Settimana contro razzismo, UNICEF: due appuntamenti per parlare di intercultura

(DIRE) Roma, 20 mar. – In occasione della XIX Settimana d’Azione contro il Razzismo organizzata dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l’UNICEF propone due incontri per affrontare il tema mettendo a confronto operatori, istituzioni, organizzazioni, società civile e dando spazio alla voce dei giovani.

Il primo appuntamento è previsto il prossimo 23 marzo dalle 16 alle 18,30, nell’ambito dell’Officina UNICEF dedicata al tema “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori”. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha come focus la presentazione e la discussione del Documento ministeriale, elaborato dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni e l’educazione interculturale, che innova le precedenti linee-guida sul tema. I lavori saranno aperti dalla Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace; per il Ministero dell’Istruzione e del Merito interverranno per la Direzione generale per lo studente, la dirigente Clelia Caiazza e Vinicio Ongini e Daniela Marrocchi della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. A seguire è prevista una tavola rotonda che coinvolgerà Organizzazioni delle Nazioni Unite e della società civile, che illustreranno le loro esperienze sui territori.

Il secondo appuntamento, a seguire, venerdì 24 marzo, con l’Activate Talk, il format UNICEF che mette a confronto giovani e istituzioni, dal titolo “OPS! We didi t again. Conversazioni su pregiudizi, intersezionalità e razzismo sistemico”. Per l’occasione il Talk cambia veste e diventa un evento digitale breve, ambientato in uno studio virtuale con grafiche realizzate da adolescenti che hanno partecipato alla Campagna dell’UNICEF OPS! La tua Opinione oltre i Pregiudizi e contro gli Stereotipi. Al centro del confronto gli unconscious bias i pregiudizi inconsci che influenzano in maniera determinante attitudini e comportamenti e il tema dell’intersezionalità. Tra gli altri, interverranno: Mattia Peradotto, Direttore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e Marwa Mahmoud, Consigliera del Comune di Reggio Emilia. L’Activate Talk sarà trasmesso in diretta sui canali UNICEF, per avere più informazioni o seguire l’incontro basterà registrarsi sul sito www.activatetalksitalia.com (Com/Red/Dire) 12:09 20-03-23