Francia: il Governo è salvo, ma continuano le proteste

Non passa in Assemblea Nazionale, per 9 voti mancanti, la mozione di sfiducia votata da tutte le opposizioni, presentata dal partito indipendente LIOT, per far cadere il Governo Borne dopo la riforma delle pensioni in Francia.

La mobilitazione dei cittadini però continua serrata, con gruppi di manifestanti che accorrono numerosi nelle zone non lontane dalla sede dell’Assemblea ,dove vari cassonetti della spazzatura sono già stati dati alle fiamme.

“Quello che non siamo riusciti a ottenere con un normale voto parlamentare, lo otterremo con proteste, scioperi, manifestazioni. Adesso è ora di passare alla sfiducia popolare”, ha sostenuto il leader de la France Insoumise J.L Melenchon.

MS