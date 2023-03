Israele, secondo Smotrich:”il popolo palestinese è una finzione”

21:30 – Il Ministro israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che “non si può parlare di palestinesi, perché non esiste un popolo palestinese“.

Secondo il Ministro, quando si parla di popolo palestinese si tratta di fantascienza, o come ribadisce più volte di “finzione”. Successivamente rivolgendosi al pubblico, ha affermato:”Sapete chi è palestinese? Io sono palestinese. Mia nonna, nata a Metulla oltre 100 anni fa in una famiglia di pionieri che ha creato insediamenti in Galilea, lei era palestinese.

Smotrich nelle scorse settimane ha condannato Washington per aver affermato che un villaggio della Cisgiordania fosse stato “cancellato“. Il premier palestinese Shtaeyeh ha espresso la propria indignazione nei confronti delle parole di Smotrich, definendole “una prova conclusiva di quanto l’ideologia dell’attuale governo israeliano sia estremista e razzista” (Fonte ANSA)