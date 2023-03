Potenza, brucia una autovettura sulla SS 96 bis a Irsina

I Vigili del fuoco, intorno alle 11.00 del 20 Marzo, sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura sulla SS.96 bis in località Taccone nel comune di Irsina.

Quando la squadra del distaccamento di Palazzo San Gervasio, supportata da personale del Comando di Matera, è giunta sul posto ha trovato la vettura, alimentata a gasolio, completamente avvolta dalle fiamme.

Il conducente, durante la marcia, ha notato del fumo provenire dal vano motore, prontamente ha fermato il mezzo e ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno attaccato il rogo per abbattere le fiamme e per evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85042