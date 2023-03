Tunisia, nuova agenzia per gli studenti stranieri

21:20 – Il Governo della Tunisia sta portando avanti un disegno di legge per realizzare un’agenzia che possa sostenere gli studenti stranieri.

Questo è quanto dichiarato dal Ministro Tunisino dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, Moncef Boukthir. La dichiarazione è arrivata in corrispondenza della Giornata internazionale dello studente tenutasi all’Università Monastir.

“Il testo è in via di definizione”, ha affermato Boukthir. “Il ministero sta cercando di attrarre più studenti stranieri, in particolare africani e a tal fine sono stati siglati accordi che coinvolgono 42 Paesi dell’Africa”. (Fonte ANSA)