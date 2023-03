Atletica. Bonessio: Mito Mennea continua a vivere, giovani sognano di diventare come lui

(DIRE) Roma, 21 Mar. – “A dieci anni dalla scomparsa di Pietro Mennea voglio ricordare la leggenda dell’uomo e del campione mondiale. Un atleta che ha saputo coniugare il talento alla passione, all’impegno e al sacrificio. I record e le vittorie raggiunte nel corso della sua eccezionale carriera quasi ventennale ne hanno fatto uno sportivo senza tempo e sono l’esempio più concreto che con determinazione, serietà, rigore e disciplina si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e impensabili, al di là delle origini geografiche e delle possibilità economiche.

Ringrazio Manuela Olivieri, moglie di Pietro, per avermi invitato alla cerimonia organizzata per ricordare ‘la freccia del Sud’ nella cornice che più lo rappresenta, lo Stadio dei Marmi di Roma a lui intitolato. È stato emozionante ascoltare storie e aneddoti di chi ha conosciuto Pietro e ribadire ancora una volta la sua grandezza senza tempo, sia come uomo che come sportivo.

Ha rappresentato moltissimo per tutto lo sport italiano non solo per l’atletica. Tra i ragazzini dell’epoca, tra cui anche il sottoscritto, che guardavano a lui come esempio a cui ispirarsi si usava dire ‘ma chi sei Mennea?’. Oggi il mito continua a vivere in tanti giovani sportivi che sognano di diventare come Pietro.

A loro, che sono il futuro della società, Pietro diceva che nella vita come nello sport non bisogna essere perfetti ma insegnava a dare il meglio di sé stessi attraverso l’onestà, il lavoro e il rispetto per l’avversario. A noi come amministratori pubblici tocca lavorare per potenziare le strutture sportive, vivai preziosi in grado di far nascere i nuovi talenti che dovranno crescere nel nome e nel mito di Mennea”.

Così in un comunicato Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale e consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista in occasione dell’evento che si è svolto questa mattina allo Stadio dei Marmi di Roma. (Com/Red/Dire) 18:48 21-03-23