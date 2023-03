Calcio. Italia-Inghilterra, Ordinanza Sindaco di Napoli vieta gli alcolici

Il provvedimento in vigore dalle 07 di Giovedì

(DIRE) Napoli, 21 mar. – Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche istituito in occasione dell’incontro di calcio tra Italia e Inghilterra, match valido per le qualificazioni a EURO 2024, che si disputerà Giovedì 23 Marzo, alle 20:45, nello stadio Diego Armando Maradona.

Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il divieto sarà in vigore dalle 7 alla mezzanotte di Giovedì all’interno dell’impianto sportivo e in numerose aree del quartiere di Fuorigrotta.

Il provvedimento vieta anche la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, e la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici e commerciali situati nei pressi del porto di Napoli, dell’aeroporto internazionale di Capodichino e della stazione centrale. Questo divieto sarà in vigore dalle 12 di giovedì 23 marzo fino a cessate esigenze del giorno successivo. (Nac/ Dire) 18:57 21-03-23