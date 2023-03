Oggi 21 Marzo non è solo l’inizio della primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia, e si celebra proprio oggi per la fine dell’Inverno.

Questa giornata è stata istituita 24 anni fa, nel 1999, dall’Unesco. La poesia esiste da sempre ed è di tutti, e fa parte del genere letterario, ed esprime ciò che solo la scrittura può donare. Il suo stile unico ma allo stesso tempo diverso per ogni persona che la crea, e quando la si legge sembra una canzone, per la musicalità che le appartiene. Non è un caso, che proprio oggi è il compleanno della poetessa Alda Merini, riconosciuta a livello mondiale per la sua arte.

AO