Idrogeno. Lega Calabria: Grazie a MIT e Salvini in arrivo 1,94 mln di €

Per stazione rifornimento a Lamezia Terme, in Provincia di Catanzaro

(DIRE) Reggio Calabria, 21 mar. – “In arrivo 1,94 milioni per la Calabria, fondi che saranno impegnati nella realizzazione di una stazione di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un progetto che rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che permetterà alla nostra regione di essere perfettamente in linea con la Direttiva UE sui combustibili alternativi.

Grazie al lavoro del Mit e del nostro ministro Matteo Salvini che ancora una volta dimostra grande attenzione per l’economia, la sicurezza energetica e la crescita del nostro Paese. Avanti così”. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. (Nac/ Dire) 18:42 21-03-23