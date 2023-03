Quartu Sant’Elena (Ca): Sinnai, arrestato un 56enne per spaccio di droga

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza un uomo, di 56 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da un’attività info-investigativa, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Quartu Sant’Elena avevano appreso che il predetto era dedito all’attività illecita di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione a Sinnai, trovando e sequestrando 7 confezioni di nylon, contenenti tutti circa 1,2 kg di marijuana, occultati all’interno del forno da cucina, un contenitore con all’interno 14 grammi di hashish e altro materiale utile per il confezionamento della droga. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta una confezione di 10 cartucce, calibro 16, a pallettoni, per le quali l’uomo, non possedendo alcun titolo per la detenzione, è stato deferito in stato di libertà all’A.G..

Il 56enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cagliari/articolo/107064197d3c97c2f473626365