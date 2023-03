Siccità. Meloni: a lavoro su cabina di regia e commissario

(DIRE) Roma, 21 mar. – Per affrontare l’emergenza siccità “il governo sta lavorando per istituire una cabina di regia con tutti i ministeri per definire un piano idrico nazionale d’intesa con le regioni e gli enti locali. Si valuta anche la nomina di un commissario straordinario che abbia poteri che vadano oltre la cabina di regia”.

Così in Aula al Senato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in replica dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. (Sor/Dire) 14:06 21-03-23