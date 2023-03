Carceri. Bellomo (Lega): Polizia Penitenziaria fondamentale per sistema giustizia

206 anni ma non li dimostra e punta sui giovani

(DIRE) Roma, 22 Mar. – “Il nuovo bando di concorso per 1713 allievi agenti della Polizia penitenziaria testimonia in maniera chiara e concreta la volontà di rafforzare un corpo fondamentale per il sistema della giustizia italiana. Oggi, in occasione del 206° anniversario della fondazione, la circostanza assume un significato anche simbolico, oltre che un’opportunità per tanti giovani che aspirano a far parte di una realtà che, come da esplicito motto, si è assunta l’impegnativo compito di garantire la speranza”. Lo dichiara Davide Bellomo, parlamentare della Lega e componente della Commissione Giustizia della Camera.

“La funzione rieducativa della pena- aggiunge- è un cardine della nostra Costituzione e del nostro ordinamento giudiziario. Rafforzare gli organici è il modo migliore e forse più efficace di realizzare questo obiettivo. Alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria va il mio ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente. Ai giovani aspiranti, che dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 14 aprile, faccio invece i miei migliori auguri. L’Italia ha bisogno di futuro. E il futuro dell’Italia sono i tanti giovani che immettono nuova linfa e valori in una grande storia. Una storia che ha 206 anni, ma non li dimostra”. (Com/Vid/ Dire) 16:42 22-03-23