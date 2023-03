Ddl anziani. Ciocchetti (fdi): una vera e propria rivoluzione culturale

(DIRE) Roma, 22 mar. – “Il governo Meloni ha voluto dare un’accelerazione per l’approvazione rapida di un provvedimento che segnerà una vera propria rivoluzione culturale nell’erogazione dei servizi domiciliari nei confronti degli anziani e in particolare delle persone non autosufficienti. La legge delega mette in campo tutta una serie di interventi in favore della popolazione anziana da considerare non come un peso ma come risorsa preziosa per le famiglie e la società, di cui prendersi la massima cura.

Questo vuole dire fare buona politica, perché significa intervenire concretamente su tematiche che riguardano il bene comune e che interessano tutti noi. Ora lavoreremo con il Governo sui tre decreti attuativi che daranno realmente il via alla rivoluzione di politiche attive, di prevenzione e di cure domiciliari per 14 milioni di ultra 65enni”. Lo dichiara il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti, vice presidente della commissione Affari Sociali, dopo il via libera della Camera dei Deputati al ddl in materia di politiche in favore delle persone anziane. (Vid/ Dire) 11:58 22-03-23