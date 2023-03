Iran, ritorna l’uso della cravatta

21:45 – In Iran ritorna la cravatta, l’indumento venne bandito sotto il regime di Khamenei, perché definito simbolo della cultura occidentale.

Secondo una testimonianza, il dentista ventisettenne Mohammad Javad, è entrato in un negozio di moda per ordinare l’accessorio al fine di fare bella figura con i parenti della moglie.

“Nella nostra società, indossare una cravatta è come indossare una mascherina prima del Covid-19“. Questo è quanto affermato dal proprietario del negozio.

L’iran vietò l’uso della cravatta per gli uomini nel 1979, per poi ricomparire nei negozi dal 1997 al 2005. Le regole dell’abbigliamento islamico sono da sempre oggetto di proteste e dibattiti in Iran, basti pensare al velo islamico. (Fonte ANSA)