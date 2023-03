ONU: “l’acqua dolce potrebbe sparire per sempre”

26% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile e il 46% non ha accesso ai servizi igienici di base

“L’acqua, linfa vitale” dell’umanità, è sempre più a rischio nel mondo a causa dell’eccesivo sviluppo e del consumo vampirico”. Parole che hanno un suono amaro, pronunciate dall’Onu, che in un rapporto ha lanciato l’allarme, sottolineando come l’acqua stia diminuendo ogni giorno. La siccità avanza! 2 miliardi di persone non possono usufruire di acqua potabile, e 3,6 miliardi non hanno servizi igienici adeguati. Tutto ciò porta a contrastare malattie come colera, dissenteria, tifo e poliomielite “Almeno 2 miliardi di persone utilizzano una fonte di acqua potabile contaminata da feci”.

Ogni ora viene consumato un eccessivo uso dell’acqua da molti cittadini, come si può leggere nel rapporto dell’Onu. Oggi è la giornata mondiale dell’acqua, e nelle prossime ore si aprirà una conferenza sull’acqua alle Nazioni Unite ( l’ultima conferenza fu nel 1977 a Mar del Plata, in Argentina). “Il mondo sta ciecamente camminando su una strada pericolosa con l’insostenibile uso di acqua”.

Oggi parteciperanno 6.500 alla riunione dell’ONU, molti i ministri e i capi di stato che siederanno al palazzo delle Nazioni Unite a New York da Mercoledì a Venerdì.

I rappresentati che presenzieranno in questi tre giorni, saranno invitati a presentare un piano per fermare l’imminente crisi globale. E cercheranno di raggiungere il piano che era stato prefissato nel 2015, ossia garantire “l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030″. L’uso sproporzionato dell’acqua aumenta ogni anno dell’1%, da circa 40 anni, e potrebbe non esserci nessun cambiamento fino al 2050.

Il corpo umano ha bisogno di 2,5 litri di acqua al giorno, ma questo è un consumo essenziale. In Italia ogni giorno vengono utilizzati 263 litri a persona per usi quotidiani. Nel resto dell’Europa un cittadino al giorno si serve di 165 litri d’acqua. In Italia in media si fa uso di circa 130 miliardi di m³ all’anno, uno dei numeri più alti in tutto il territorio europeo (cit: rainnews.it).

AO