Trasporti. Roma, Atac: sito e biglietterie off line per attacco cyber

(DIRE) Roma, 22 Mar. – Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac.

Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti (Meb) nelle stazioni. “I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare- spiega la società in una nota- I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”. (Com/Red/ Dire) 08:54 22-03-23 [FOTO DI REPERTORIO]