(DIRE) Roma, 22 mar. – Oggi il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato ha partecipato all’incontro ‘Russia-Ucraina. Un tavolo per la pace’, presso l’Hotel delle Nazioni, a Roma.

“Sulla guerra in Ucraina noi stiamo dalla parte degli aggrediti ma, accanto ad una politica di sostegno, dobbiamo cercare di intraprendere la via del dialogo e della pace per evitare una escalation”, afferma Gasparri.

“Noi con Berlusconi non rinunciamo a un futuro di pace e di convivenza tra i popoli. A suo tempo, il nostro leader è riuscito a mettere l’Oriente e l’Occidente intorno a un tavolo di pace a Pratica di Mare. È il momento di seguire il suo esempio per evitare tragedie ancora più grandi”. (Vid/ Dire) 16:33 22-03-23