AUDITEL. Fontana: l’evoluzione tecnologica cresce a ritmo esponenziale

“Cambiamento in scenario media, sempre più digitali e internazionali”

(DIRE) Roma, 23 Mar. – “La Relazione restituisce la fotografia del profondo cambiamento, in atto ormai da diversi anni, nello scenario dei media, il cui mercato si muove in una dimensione sempre più digitale e internazionale. Ciò grazie all’evoluzione tecnologica, che continua ad avanzare a un ritmo esponenziale, e al crescente ruolo di Internet, che ha avuto un impatto rilevante sul mercato dei servizi audiovisivi”. Lo dice il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in apertura della presentazione, nella Sala della Regina di Montecitorio, della Relazione Auditel 2023 incentrata sul tema ‘Globalizzazione, mercato, sistemi di misurazione: il ruolo dei JIC nel nuovo contesto mediatico’.

Fontana osserva: “Sebbene la televisione rimanga il mezzo di comunicazione di massa più diffuso in Europa, il consumo di contenuti audiovisivi, immagini e musica, avviene sempre di più attraverso il web e le piattaforme di streaming. L’esplosione dei contenuti digitali, modificando il comportamento dei consumatori, ha favorito l’ingresso di nuovi attori che si contendono, con i tradizionali player, il controllo di tali contenuti. Accade così che questa costante e progressiva migrazione verso le attività on line stia modificando anche i flussi dei ricavi dei media”.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento alla presentazione della Relazione Auditel 2023, sottolinea: “Ciò si registra, in particolare, in termini di aumento dei proventi derivanti dalla vendita dei servizi video on demand e dalla vendita degli spazi pubblicitari sulle piattaforme on line. In questo scenario in rapida e continua evoluzione si conferma il ruolo sempre più importante che rivestono i sistemi di rilevazione degli indici di ascolto. Tale funzione vale per l’assetto economico e concorrenziale del mercato dei servizi audiovisivi e per la tutela della libertà e del pluralismo dell’informazione”.

Fontana osserva che “la trasparenza, l’indipendenza, l’obiettività e l’inclusività di tutti i soggetti costituiscono, infatti, il presupposto imprescindibile per un corretto equilibrio del mercato e un’allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche, nonché per tutelare e promuovere il pluralismo nel settore dei media e dei contenuti digitali. Si tratta di questioni – conclude la terza carica dello Stato – che trascendono l’ambito nazionale ed europeo, assumendo portata globale”. (Mar/ Dire) 10:35 23-03-23