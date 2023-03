Calabria Film Commission, in preinformazione l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di Festival cinematografici ed audiovisivi in Calabria nel 2023

E’ in preinformazione da oggi sul sito https://www.calabriafilmcommission.it/bandi-avvisi/preinformazione-avviso-festival-2023 l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di Festival cinematografici ed audiovisivi in Calabria nel 2023. Si tratta di un intervento che la Fondazione Calabria Film Commission ripete dopo l’esperienza dello scorso anno che ha prodotto una lunga sequenza di eventi di diversa proposta culturale, 13 Festival e 6 Rassegne cinematografiche lungo il territorio della Calabria. Eventi che, iniziati in estate, si sono conclusi positivamente lo scorso mese di dicembre.

L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 600.000,00 Euro, a valere sul Piano di Azione e Coesione della Regione Calabria, per la categoria Festival e Rassegne cinematografiche e audiovisive.

Comunicato Stampa