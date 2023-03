Ferentino (Fr). Evaso dai domiciliari, arrestato sull’autobus

Comando Provinciale di Frosinone – Ferentino (Fr) , 23/03/2023 13:18

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno arrestato per evasione un uomo che doveva scontare la pena detentiva alternativa degli arresti domiciliari. Gli operanti, dopo aver accertato la mancanza del detenuto nella propria abitazione, procedevano ad una prolungata ricerca dello stesso.

L’intuito dei militari dava esito positivo allorquando, in località Tomacella ricadente nel comune di Patrica, hanno controllato un intero autobus della linea Morolo-Frosinone dove prendeva posto anche l’uomo, 40enne, che si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi nel capoluogo di provincia.

I Carabinieri in flagranza del reato hanno proceduto all’arresto dell’uomo. È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.