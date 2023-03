Periferie. Battilocchio (FI): Commissione sia percorso per proposte e azioni

(DIRE) Roma, 23 mar. – “Il concetto di periferia comprende una serie di stereotipi e pregiudizi negativi che indicano più una condizione che rappresentare un luogo fisico. Alle grandi stagioni di investimenti e di riqualificazione dei centri storici delle nostre città non è corrisposto un eguale impegno nella rigenerazione urbana delle periferie, ragione per cui è normale che si possano trovare differenze a pochi chilometri di distanza”. Così intervenendo in aula il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, primo firmatario della proposta che ha portato al testo unificato sull’istituzione di una commissione di inchiesta sullo stato delle periferie. “Il voto di oggi è una sfida importante per questo Parlamento, una scommessa sulla quale si sta creando un clima di attesa e di fiduciosa speranza.

Un percorso nel quale unire ad un’accurata fase di analisi una imprescindibile azione di proposta ed assunzione di responsabilità. Anche Papa Francesco esorta a partire dalle periferie “consapevoli che non sono la fine ma l’inizio della città”. Questa commissione deve andare in questa, giusta, direzione con l’obiettivo di un percorso che deve snodarsi su un doppio binario: una accurata fase di inchiesta e una efficace fase di proposta”. (Vid/ Dire) 12:19 23-03-23