RdC. Bellucci: Agevola abusi e illegalità, soldi sottratti a Italiani

(DIRE) Roma, 23 mar. – “Aver scovato oggi 87 percettori indebiti di Reddito di cittadinanza in provincia di Catania rappresenta l’ennesima operazione verità attorno al sussidio grillino. Questo fatto di cronaca si traduce nella sottrazione di seicentomila euro dalle casse dello Stato ossia dalle tasche degli italiani. Per questo ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto, a tutto vantaggio della legalità e della giustizia sociale.

Coloro che si macchiano di simili fatti non sono furbetti, sono dei veri e propri truffatori che lucrano sulle spalle degli onesti”. così il Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali e deputato di FdI Maria Teresa Bellucci. “Con la riforma del RdC il Governo Meloni vuole sanare le storture di un sistema che, invece di favorire il contrasto alla povertà e le politiche attive del lavoro, ha agevolato abusi e l’illegalità. È chiaro che così come è stato impostato, il Reddito rappresenta chiaramente qualcosa di sconveniente per tutti.

Per questo stiamo intervenendo per costruire un reale e tangibile beneficio a favore di chi è in difficoltà e per sostituirlo con una misura per l’inclusione attiva, seria, praticabile e sostenibile. Lavoriamo a una nuova politica di sostegno per le fasce più bisognose i cui risvolti portino all’inclusione sociale e al rilancio del mercato del lavoro”, ha concluso il vice Ministro. (Vid/ Dire) 11:28 23-03-23