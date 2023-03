Sanità. a Napoli esperti a confronto su strumenti per migliorare servizi

SEMINARIO DOMANI AL CEINGE (DIRE) Napoli, 23 mar. – Esperti e studiosi si ritroveranno a Napoli, all’Auditorium del Ceinge, per un confronto sul tema ‘Il management sanitario: prime riflessioni sui piani integrati di attività e organizzazione nella sanità’. Il seminario è promosso dalla Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II, dalla School of Public Management, dal Ceinge – Biotecnologie Avanzate, e dall’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. L’appuntamento è per domani, venerdì 24, alle 15. La discussione accende i riflettori su un tema strategico quale l’attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), complesso strumento di programmazione, introdotto nel 2022, di cui tutte le amministrazioni pubbliche devono dotarsi.

Il confronto sarà incentrato sulle prime esperienze applicative del Piao e sulla rilevanza che questo nuovo strumento di programmazione e gestione può avere nella sanità campana con l’obiettivo di migliorare l’efficienza gestionale e i servizi ai cittadini nelle Aziende sanitarie e nelle strutture ospedaliere. I saluti istituzionali saranno affidati a Pietro Forestieri, presidente Ceinge; Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina dell’Ateneo federiciano; Lorenzo Zoppoli, presidente School of Public Management; Giuseppe Longo, direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II; Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia della Federico II; e Giancarlo Troncone, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica.

A seguire si svolgeranno le relazioni e gli interventi, tenuti da docenti, esperti e direttori di Aziende ospedaliere ed Asl di Napoli e Salerno, per fare il punto della situazione rispetto alle prime applicazioni del Piao in Campania. Le conclusioni sono affidate a Ettore Cinque, assessore al Bilancio della Regione Campania e ordinario di Economia aziendale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (Com/Red/ Dire) 11:30 23-03-23