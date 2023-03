USA: nel 2022 sono stati richiesti di bandire dei libri nelle scuole

Nel 2022 sono stati tanti i tentativi di rimuovere alcuni libri dagli istituti d’istruzione pubblici negli Stati Uniti, così tante richieste che sono entrate a fare parte di un vero e proprio “record”. A rivelare la notizia è l’American Library Association (Ala, Associazione delle biblioteche statunitensi).

In tutto sono stati messi in dubbio più di 2.500 libri, rispetto al 2021 con 1.858, e 566 nel 2019, secondo i dati. Opere contenti temi del Lgbt+ o tematiche progressiste. Testi come ‘Le avventure di Huckleberry Finn’ di Mark Twain, per il linguaggio razzista.

In molti Stati del Paese a stelle e strisce è partita una propaganda per esiliare alcune letture. Regioni come Arizona, Iowa,Texas, Missouri e Oklahoma, quest’ultimi hanno presentato delle proposte di legge per metterli a bando (fonte: ansa.it).

AO