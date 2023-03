(DIRE) Roma, 26 Marzo – “Con Ivano Marescotti se ne va un grandissimo attore, regista e artista figlio della nostra terra. Un intellettuale che non ha mai temuto di schierarsi e metterci la faccia per difendere le idee in cui credeva.

Uno studioso e un cantore in particolare della sua Romagna. Un abbraccio forte alla famiglia, ci mancherà moltissimo”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. (Anb/ Dire) 20:41 26-03-23