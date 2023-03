Difesa. Battilocchio (FI): Gibuti nodo strategico, Italia protagonista

(DIRE) Roma, 26 Marzo – “Grazie al vostro impegno, portato avanti con dedizione e professionalità, l’Italia è presente e protagonista in questo angolo strategico del continente africano.

La base militare nazionale di Gibuti è situata in un’area nodale per il consolidamento degli sforzi della Comunità internazionale – in particolare dell’Unione Europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del ‘Mediterraneo allargato’ – intesi a contrastare l’espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina, traffico di droga) e l’incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d’Africa.

La mia presenza qui conferma la vicinanza costante delle Istituzioni e la profonda gratitudine per il vostro impegno”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Esteri, nel suo saluto al contingente militare presente presso la Base Militare Italiana di Supporto a Gibuti. (Com/Pol/ Dire) 11:21 26-03-23