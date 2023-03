Imprese. Il 30 Marzo a Roma gli stati generali della sostenibilità

Evento di formazione e networking

(DIRE) Roma, 26 mar. – Alla Pontificia Università Urbaniana Giovedì 30 Marzo dalle 10 alle 18, su iniziativa della Fondazione E-Novation, centinaia di professionisti e imprenditori si sono accreditati per l’annuale evento di formazione e networking sui temi centrali della sostenibilità ambientale economica e sociale, con oltre 60 interventi in programma.

Ad aprire i lavori dopo i saluti di Padre Leonardo Sileo rettore della Pontificia Università Urbaniana, moderati da Massimo Lucidi, monsignor Vincenzo Paglia presidente Pontificia Academia pro Vita, Ermete Realacci presidente di Fondazione Symbola e Edo Ronchi presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Governare la Complessità è il titolo con cui si lanciano gli Stati Generali della Sostenibilità del 2023 una proposta di confronto della classe dirigente che si forma e cresce nella trincea del lavoro, delle imprese e professioni e nei palazzi del potere, inteso come servizio. Una formula ibrida che vede pure la partecipazione di giovani ricercatori italiani eccellenti nel mondo.

“Organizzare la Speranza”, costruire il Futuro delle imprese italiane nel segno dell’eccellenza, della sostenibilità e della responsabilità in nome di un’economia nuova, inclusiva, digitale – dichiara Massimo Lucidi presidente della Fondazione e-novation – Come si fa al tempo della guerra imprevedibile e dei cambiamenti tecnologici repentini con cruscotti aziendali inadeguati e mentalità non aggiornate?

Ripartendo dalla persona, dai valori, promuovendo la cultura della vita, riallineando cuore e cervello, azione e passione, visione strategica e impegno quotidiano. Noi ci proviamo, tornando a stare insieme e imparando ad ascoltare”. (Com/Mab / Dire) 12:58 26-03-23