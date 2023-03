Stati Generali del Mediterraneo, Calabrese: “Un’importante e avvincente sfida”

Lavoro – Catanzaro, 26/03/2023

“Ci sono tutte le condizioni per cambiare il destino della Calabria. Oggi una serie di congiunture favorevoli ci mettono in condizione di affrontare un’importante e avvincente sfida che ha l’obiettivo di restituire forza, dignità e credibilità alla nostra bella Calabria. Un grazie al commissario della Zes Calabria, Giosy Romano, che con grande impegno ed elevata e qualificata professionalità sta trainando la Calabria al centro del Mediterraneo con prospettive di crescita e sviluppo fino ad oggi inimmaginabili. Abbiamo la possibilità di intervenire con i fondi Pnrr e creare sbocchi occupazionali e percorsi professionali per la nostra Regione sostenendo le aziende e le realtà produttive che intendono avviare una nuova fase per il mercato del lavoro. Anche per me oggi da assessore regionale al Lavoro e Formazione Professionale è un grande onore essere partecipe a questa sfida e poter contribuire in prima persona con Fratelli d’Italia ed il Presidente Occhiuto alla rivoluzione calabrese che inizia a prendere forza e forma. Avanti Calabria”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, intervenendo agli Stati generali del Mediterraneo a Gizzeria Lido.

