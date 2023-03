Calcio. Accordo Fifa-Eca: più soldi a chi lascia i giocatori per i Mondiali

Per le edizioni 2026 e 2030

(DIRE) Roma, 27 Mar. – Più soldi ai club che lasceranno i proprio calciatori alle rispettive nazionali, per i Mondiali 2026 e 2030. Il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente dell’Associazione dei Club europei (ECA) Nasser Al-Khelaifi hanno infatti firmato un nuovo memorandum d’intesa (MoU) in occasione della 29esima Assemblea generale dell’ECA a Budapest, in Ungheria. Come si legge in una nota pubblicata sul sito della Federcalcio mondiale, si tratta di un “accordo a lungo termine, fino al 31 dicembre 2030” che “rafforza il rapporto tra Fifa ed Eca portando stabilità a lungo termine al gioco della nazionale e del club”. Il memorandum d’intesa, spiega la nota, “include un rinnovato impegno da parte dei club ad aderire al calendario internazionale delle partite, che ha ricevuto l’approvazione unanime del Consiglio Fifa il 14 marzo 2023, fino al 2030, e l’Eca ha confermato il loro sostegno alla nuova Coppa del Mondo per club dal 2025, con 12 club europei, una partita annuale tra il vincitore della Champions League e il vincitore di uno spareggio intercontinentale e una Coppa del Mondo per club femminile da parte”. Di contro, ‘il Club Benefits Programme’, che “compensa tutti i club che danno giocatori per la Coppa del Mondo maschile, aumenterà da 209 milioni di dollari” (poco meno di 194 milioni di euro) a “355 milioni di dollari” (poco più di 329 milioni di euro). Questo varrà per i tornei 2026 e 2030.

Per Infantino “questo è un giorno significativo per il futuro del calcio e la sua stabilità a lungo termine. Siamo molto felici di rinnovare e rafforzare il nostro accordo di cooperazione con ECA, un importante stakeholder che rappresenta i club di tutta Europa”. E ancora: “Avere il nuovo calendario delle partite internazionali approvato dall’Eca fornisce il necessario equilibrio tra il calcio per club e nazionale. Abbiamo progetti entusiasmanti davanti a noi, tra cui la nuova Coppa del Mondo per club nel 2025 e la nuova Coppa del Mondo per club femminile. Una stretta collaborazione con i club in Europa e nel resto del mondo sarà essenziale per il successo di questi eventi”. Nasser Al-Khelaifi ha invece dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato questo accordo storico. Il memorandum d’intesa riconosce il ruolo centrale dei club nel calcio a livello globale e garantisce che siano adeguatamente rappresentati nel processo decisionale sulle questioni che li riguardano”. La Fifa e l’Eca “stabiliranno anche pratiche di lavoro più strette su una futura Coppa del Mondo per club rinnovata, compresi gli aspetti sportivi e commerciali per l’edizione 2025 e lavorando insieme sulle edizioni future, comprese le potenziali strutture per la gestione dei diritti commerciali in futuro”. In conclusione “non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la Fifa nei prossimi mesi e anni per garantire che i benefici delle competizioni nuove e ampliate nel calcio maschile e femminile siano adeguatamente condivisi in tutto l’ecosistema”. (Gas/ Dire) 18:44 27-03-23