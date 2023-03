Catanzaro, vince il girone ed è promosso in serie B

L’US Catanzaro 1929 approda alla serie Cadetta vincendo il girone C di serie C. Ieri il pareggio per 2 a 2 al Ceravolo contro il Pescara ha sancito la promozione. Imponente coreografia allo stadio e grande festa in città per salutare la Serie B.

E’ una vittoria che riporta i giallo-rossi di mister Vivarini nel calcio più prestigioso e che darà nuova linfa ed entusiasmo a tutta la città non solo da punto di vista sportivo.

Col pareggio di ieri (gol di Alessio Curcio e Pietro Cianci), contro la squadra allenata da Zeman, il Catanzaro mantiene il primato in classifica e raggiunge quota 34 punti.

foto – Viviana Scarfone

FR