Cuba: buona affluenza alle urne, il 70% è andato a votare

Ieri sera, le autorità elettorali di Cuba sono state impegnate nello scrutino dei voti. In tutto 15 province in 23.000 seggi, per decidere e definire la composizione dell’Assemblea nazionale del potere popolare. Molti cittadini sono andati a esprimere il loro diritto di voto.

Due ore prima della chiusura dei seggi alle 19.00 (l’01.00 di oggi in Italia) avevano votato 5-711-397 elettori, il 70,34% degli aventi diritto, come ha comunicato l’Agenzia di stampa cubana Acn.

La presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Alina Balseiro Gutiérrez, ha dichiarato “conclusasi senza incidenti di rilievo e in un ambiente molto favorevole” (cit ansa), parole che esprimono la sua felicità per la giornata passata.

Ancora non si sa quando verranno resi pubblici i dati finali dell’affluenza, invece i risultati delle votazioni verranno comunicati nei giorni che verranno, come aggiunge la responsabile cubana. Cuba potrebbe avere un parlamentare per ogni 30.000 abitanti, ma solo se tutti i 470 candidati otterranno una piena approvazione (fonte: ansa.it).

AO