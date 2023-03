Ponte Stretto. Schifani: speriamo decreto pubblicato a breve

“la Sicilia farà la sua parte”

(DIRE) Palermo, 27 Mar. – “La Sicilia farà la propria parte di carattere economico e sarà presente con un componente nel Cda della Società Ponte sullo Stretto“. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, giungendo al teatro Massimo di Palermo, dove è in corso un convegno sull’opera.

“Il decreto che riattiva la società cancellata dal governo Monti è in corso di pubblicazione e speriamo che possa essere pubblicato a giorni per fare in modo che questa grande opera possa vedere la luce”, ha aggiunto Schifani. (Sac/Dire) 18:03 27-03-23