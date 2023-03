Viabilità. A1, chiusure notturne della stazione di Anagni

(DIRE) Roma, 27 Mar. – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, sarà chiusa la stazione di Anagni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di Lunedì 27 alle 3:00 di Martedì 28 Marzo, sarà chiusa in entrata verso Roma/Firenze;

dalle 1:00 alle 5:00 di Martedì 28 Marzo, sarà chiusa in entrata verso Napoli;

dalle 22:00 di Martedì 28 alle 3:00 di Mercoledì 29 Marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli;

dalle 1:00 alle 5:00 di Mercoledì 29 Marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma/Firenze: Colleferro; in entrata verso Napoli: Ferentino; in uscita per chi proviene da Napoli: Ferentino; in uscita per chi proviene da Roma/Firenze: Colleferro. (Enu/ Dire) 09:39 27-03-23 [FOTO DI REPERTORIO]