Documentata la più lunga migrazione d’Europa di un lupo cominciata nella Svizzera orientale

Il lupo ha camminato per 2’000 chilometri

La Fondazione Kora è riuscita a documentare la più lunga migrazione di un lupo mai registrata finora in Europa. L’esemplare M237 ha infatti percorso 1’927 chilometri fino in Ungheria. Lo rende noto la fondazione in-state con sede a Ittigen lunedì, precisando che simili migrazioni sono utili per evitare un’eccessiva consanguineità: il predatore potrebbe ora unirsi a un branco dei Carpazi.

Il lupo, nato nel 2021, lo scorso anno era stato equipaggiato di un collare GPS dall’Ufficio cantonale della caccia e della pesca. Grazie alla tecnologia è stato possibile seguirne la lunga marcia verso est sino alla frontiera slovacco-magiara attraverso quattro Paesi: attraversato il confine in Bassa Engadina nel giugno 2022, si è spostato in Italia e Austria, ha trascorso il Capodanno vicino a Vienna per poi dirigersi a sud-est e varcare il Danubio nei pressi di Budapest.

Il predatore, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha mostrato una forte capacità di adattamento, raggiungendo i 3’500 metri di quota, ma anche sfiorando zone abitate e superando fiumi, ferrovie ed autostrade. A volte si è fermato in una zona per giorni, per riposarsi o perché il cibo era abbondante.

c.s. – Sportello dei Diritti